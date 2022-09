Salling dropper juletradition

Det fortæller rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R) i en pressemeddelelse.

- Det er helt afgørende, at vi alle bidrager, hvor vi kan. Desperate tider, stiller krav og alvorlige handlinger. Løsninger som vi tidligere helt ville have udelukket, viser sig nu at være helt nødvendige. Vi skal som kommune gå foran og bidrage til at vi kommer bedst muligt igennem krisen, siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R) i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der vil blive slukket for saunaerne i svømmehallerne i blandt andet Lyseng, på Aarhus Svømmestadion og i Gellerupbadet. Desuden vil der blive skruet ned for temperaturen i flere bassiner, da det er det tungeste energimæssigt at drive.