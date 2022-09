Ikoniske julelys droppes på stribe

Han understreger dog, at det ikke er noget, man har drøftet i Fredensgade, så det står for hans egen regning.

- Jeg tror, at vi drosler meget kraftigt ned i år, vurderer han.

Vil ikke aflyse julen

De op imod en milllion LED-pærer på Strøget bliver også skåret væsentligt ned i år. De vil kun tændt halvt så lang tid som sædvanligt.



- Vi har tradition for at have dem tændt 16 timer i døgnet, men i respekt for at vores butikker er dem, der betaler og den tiltagende energikrise, der arbejder vi nu med et tidsinterval, der hedder seks-syv timer om dagen fra 11. november, siger Claus Broberg fra Gadeforeningen Strøget.

Han vil dog ikke være den, der helt aflyser julen. Dog vil han ikke tage stilling til, om lysene helt skrottes, det kommer an på situationens udvikling.