Her arbejder de i 18 grader og lange underbukser

Til gengæld har medarbejderne fået udleveret skiundertøj, jakke, hue og fleecetrøje. Ikke for at tage på skiferie, men for at kunne holde varmen, når de er på arbejde.

Sune Lykke er mekanisk montør hos Unimec. Han fortæller, at han på nuværende tidspunkt har tre lag foroven og to lag forneden, og det gør han med glæde.

- Det hjælper ikke noget, at vi slukker for lyset derhjemme, og så brænder vi flere tusind watt af her, så er det halvhjertet, siger han.