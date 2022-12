Kæmpede begge med misbrug: Marcus hylder Hugo for hans ærlighed

Hugos tekster havde stor betydning

Det lykkedes ham at kæmpe sig ud af sit misbrug af stoffer. Men kampen mod de indre dæmoner var med ham til det sidste.

'Jeg har nu været ude af mit misbrug i snart to år, hvilket jeg er lykkelig og taknemlig for. Men kampen for mig sluttede ikke der. Jeg har kæmpet med næb og kløer mod angst og paranoia, i hvad der minder om en evighed efterhånden, og jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at fortsætte på denne her måde,' skrev han dengang.

Marcus Mossalski har også selv været offentlig omkring sin kamp med ludomani. Alligevel har det betydet meget, at han har kunne spejle sig i Hugo Helmig.