Sorgcenter: Tal med dit barn om Hugo Helmigs død - og hør musikken

- Det er helt sikkert et kæmpe chok for mange børn og unge, og mange vil også sørge nu, fordi han var et stort idol for dem, siger Preben Engelbrekt.

Hugo Helmig blev særligt kendt i egen ret, da han udgav debutsinglen "Please don't lie". Sangen blev ifølge Jyllands-Posten til det største danske radiohit i 2017, da det udkom.

Sangen, som blev skrevet af Hugo Helmig selv sammen med Emil Falk, blev første smag på det, der endte som albummet "Juvenile" i 2019.

Livets skyggeside

Blot to år efter gav den unge stjerne dog et indblik i sit livs skyggesider. Samtidig valgte han at trække stikket på sin musikkarriere.

Årsagen til hans død er ikke kendt af offentligheden.

Dødsfaldet kan især gøre indtryk på teenagere, som ifølge Preben Engelbrekt kan gå rundt med en følelse af udødelighed.

- Det med at dø er netop noget, mange teenagere ikke går rundt og tror. Så det bliver en voldsom konfrontation med ens egen dødelighed.

Den konfrontation kan man ifølge Preben Engelbrekt hjælpe med ved at tale med sit barn om, hvilke følelser der kommer frem i forbindelse med dødsfaldet.