Rørende hilsner strømmer ind efter Hugo Helmigs død

Den 24-årige sanger blev begravet på Nordre Kirkegård i Aarhus torsdag.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) skriver på Facebook:

"Så helt igennem - uendeligt tragisk. Hugo Helmig Toft Simonsen nåede at leve en helt masse liv, men slet ikke nok. Den dybeste kondolence og de varmeste tanker til hans forældre og familie. I har en hel bys kærlighed til at støtte jer på, omend det er alt for lidt til så meget sorg. Æret være hans minde."

Kendte kondolerer

Hugo Helmigs anden søster, Ida Marie Helmig, skriver også om sin afdøde bror.

'Jeg savner dig. Hver dag. Hele tiden. Tak for dig Lillelort, tak for dig,' skriver hun.



Hugo Helmigs svoger, sangeren Lord Siva, der danner par med Ulrikke Toft Simonsen, skriver, kalder Hugo Helmig sin egen bror.

- Jeg kan mærke at jeg har brug for at sige farvel, da du altid var hjemme hos os, og ja du var min kærestes lillebror, men jeg elskede dig som min egen lillebror, skriver han på Instagram.



På familiens opslag skriver en lang række kendte danskere. De fleste sender hjerter afsted til familien og Hugo Helmig. Blandt andre forfatteren Sara Blædel, bandet Minds of 99 og Malte Ebert, der er kendt som Gulddreng:

'Tak for venskab, sangene og din ærlighed. Du gjorde et stort indtryk på mig og verden omkring dig. Hvil i fred,' skriver han med et hvidt hjerte og en due.

Hugo Helmig var ligesom sin far stor fan af den lokale fodboldklub AGF. De har også sendt en hilsen til Hugo Helmig og familien fredag.