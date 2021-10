Hugo Helmig dropper turné og album: Ikke sikkert han vender tilbage

Han er ked af at skuffe sine fans, men der er desværre er ingen anden vej, mener han:

- Jeg ved, at jeg skuffer fans, mit band og alle dem, der arbejder med mig, men jeg føler ikke, at jeg har noget valg. Lige nu må jeg ofre det, jeg holder allermest af, nemlig musikken, siger han.

- Utroligt trist at stoppe

Musikselskabet The Bank, der har arbejdet med Hugo Helmig siden begyndelsen af hans karriere, er indforstået med beslutningen, men samtidig trist over, at det er slut.

Det fortæller Jakob Sørensen, der er direktør i selskabet.

- Jeg har den dybeste respekt for Hugos beslutning, selv om det selvfølgelig er utroligt trist at måtte stoppe her. Jeg ved, hvor hårdt Hugo har kæmpet de seneste år, og hvor langt han allerede er nået, lyder det.

VIDEO: Hør Hugo Helmig synge en akustisk version af nummeret 'You Should Know'