Hugo Helmig er død - 24 år gammel

Stor debut

Hugo Helmig debuterede i 2017 med storhittet "Please don't lie" og udgav i 2019 albummet Juvenile.



I 2021 droppede han sin Danmarksturne for at prioritere sit helbred, og ifølge hans pladeselskab var det ikke sikkert, at han ville vende tilbage.

Han var blevet drevet ud i et kokainmisbrug på grund af angst, og det misbrug satte den midlertidige stopper for hans ellers lovende karriere.

Det er kun få uger siden, at han selv fortalte på det sociale medie Instagram, at han havde forsøgt at tage sit eget liv. Siden da har der lydt mere optimistiske toner i hans opslag, hvor han blandt andet gav en forsmag på den musik, han måske ville udgive i 2023.