Skrev med Hugo hver dag: Surrealistisk at han pludselig ikke er her

Han har den seneste uge hørt mange rygter om, at Hugo Helmig skulle være gået bort. Men det var først, da familien meldte det ud fredag formiddag, han mistede håbet.

- Det er svært og surrealistisk, at han ikke er her mere. Han har givet så meget på så kort tid, så det gør et stort indtryk. Jeg nåede at blive virkelig glad for ham, og han havde fortalt, at han havde fået det bedre, siger Emil Staggemeier.

Han har også skrevet og delt et digt på Instagram, hvor han fortæller, at han er dybt berørt over Hugo Helmigs død: