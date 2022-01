Hunden Merle hjælper børn med at læse

Udover at læse for Merle, får børnene også mulighed for at lege med hunden. De gemmer blandt andet godbidder på biblioteket, som Merle skal finde.



- Det er vigtigt at have leg med ind i det for at gøre det til en hyggestund. Det er vigtigt, at det ikke kun handler om læsning, men at vi også laver noget andet. For det handler om at finde glæden ved at læse, siger Heidi Høi Petersen.