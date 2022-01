AGF opretter legat i afdød fans navn

Bestyrelsesformand Lars Fournais løftede allerede sløret for legat-planerne over for TV2 ØSTJYLLAND i sidste uge, men ville gerne selv ud med de mere præcise planer.

- For mig viser det, hvor meget AGF betyder for rigtig mange mennesker. Det understreger, at vi er meget mere end en klub. Det skal vi have respekt for, og det bliver vi mindet om nu, sagde bestyrelsesformanden.

Uddeles til foråret

Hverken bestyrelsesformanden eller administrerende direktør Jacob Nielsen er bekendte med arv fra fans i samme størrelsesorden.