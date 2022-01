Mystiske stenansigter fundet på stranden

Der kan være flere

Før gåturen i fredags var det omkring to uger siden, Stinna Jenny Christensen sidst gik en tur på Ballehage Strand. Der faldt hun ikke over de to sten med ansigter på.

Derfor tror hun, at det er relativt nyt, at nogen har ridset ansigterne og tror desuden, at gerningen er sket på selve stranden, da stenene blandt andet har alger på sig.

- Jeg kan godt lide, man laver noget kunst til os alle sammen i naturen. Man kan ikke lade være med at have et smil på læben, når man ser dem, siger Stinna Jenny Christensen.