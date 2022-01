Nye isolationsregler vækker glæde: Det gør en stor forskel

Professor: Lempelserne giver mening

Fra Sundhedsstyrelsen lyder forklaringen på de nye anbefalinger, at der skal være en balance mellem den situation, vi står i, og de anbefalinger, vi har.

- Den seneste tids markante stigning i antallet af smittede har haft store konsekvenser for samfundet. Virkelig mange mennesker har måttet selvisolere sig, og mange arbejdspladser har haft meget svært ved at fungere. Samtidig vurderer vi, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe på vores anbefalinger, fordi vi har så høj immunitet i befolkningen, og fordi vi har beskyttet dem, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen lyder det, at de nye anbefalinger vil betyde, at der sker mere smitte.

- Vi skal alle fortsat have stort fokus på de smitteforebyggende råd og fortsætte med at have en helt særlig opmærksomhed på at undgå smitte på plejehjem og sygehuse, siger Helene Probst.

Det giver mening at lempe på anbefalingerne om isolation, sådan som Sundhedsstyrelsen nu gør, vurderer professor i infektionsmedicin Lars Østergaard fra Aarhus Universitet.

- Man må nok forvente, at der kommer nogle flere smittede, når man ændrer isolationsanbefalingerne. Men omvendt har vi en omikronvariant, der gør, at mange bliver smittet, men få bliver alvorligt syge. Var lempelsen kommet i en situation, hvor deltavarianten var dominerende, var sagen en anden, siger han.