Hårdt prøvede dagplejere: - Det må ikke gå ud over børnene

- Det må jeg ikke. Og det har jeg heller ikke lyst til. Det skal ikke gå ud over børnene, siger Heidi Knudsen.

- Jeg er glad for mit arbejde, men jeg har ikke lyst til at tage penge med på arbejde hver dag. Det er der jo heller ikke andre, der gør.

Derfor håber de tre, at politikerne vil gribe ind og hjælpe - for eksempel i form af et øget fradrag.

Enige om hjælp

Og noget kunne tyde på, at der kan være hjælp at hente netop fra den politiske kant. I hvert fald er både Malte Larsen (S) og Michael Aastrup Jensen (V) helt enige om, at dagplejerne skal have hjælp.

- Det giver næsten sig selv, når vi beder dem som halvoffentlige medarbejder at løse en opgave, hvor de ikke har mulighed for at spare på energi eller købe mindre ind. Derfor er det oplagt, at man også er nødt til at indtænke, at de skal have nogle af de tilskud, som vi i øvrigt forventer kommer i fremtiden, siger Malte Larsen.