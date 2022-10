Tina kan ikke få sin datter passet: Eneste tilbud ligger 30 kilometer væk

Tina Bjerregaard er klar over, at der ikke er mange pladser at få, og at hun nok bliver nødt til at køre et stykke for at aflevere Saga.

Hvis det næste tilbud ikke ligger tættere på hjemmet, kan det ende med at få konsekvenser.

- Jeg føler mig rimelig meget på dybt vand, fordi jeg ikke aner, hvad jeg skal stille op, siger Sagas mor.

- Det kommer til at betyde, at jeg er nødt til at sige til min chef, at jeg ikke kan starte den 14. november. I værste fald kan det jo ende med en fyreseddel, det tænker jeg dog ikke sker i mit tilfælde, da jeg har en sød og rar chef.

Et presset fag

Ønskescenariet for Tina Bjerregaard er at få en plads ved en dagplejer i Hylke.



Men dagplejefaget er presset.

Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND skrevet om 63-årige Tove Jørgensen, som er dagplejer lidt udenfor Hylke. Hun er ved at nå pensionsalderen, og det ser ikke ud til, at der er nogen til at overtage hendes job.