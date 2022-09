Mangel på dagplejere: Kommune har måske løsningen

Drømmen om, at lillesøster Alberte skulle have samme, trygge start i dagplejen, som storesøster Frida havde fået, blev med ét revet i stykker for Sine Lyng Østergaard Andersen fra Søften.

Hun fik afslag på en plads i dagplejen, for der er mangel på dagplejere i Favrskov Kommune, og dermed måtte familien vælge en institution i stedet for.

- Det er rigtig ærgerligt, og jeg synes, kommunen skal gøre mere for, at der er et reelt tilbud om en dagpleje, siger Sine Lyng Østergaard Andersen.

Nu er Alberte landet godt i vuggestuen, fortæller Sine Lyng Østergaard Andersen, men hun mener stadig, at dagplejen er den tryggeste måde for de yngste at blive passet.

- Det er enormt trygt at aflevere til den samme person, og Frida ser ind imellem stadig sin dagplejer, siger hun.

Alle kan blive dagplejer

Sine Lyng Østergaard Andersens oplevelse er ikke enestående, for manglen på dagplejere er så stor, at der skal gøres noget nu, hvis ikke faget skal uddø, lyder det fra Favrskov Kommune.