Landsby kan ikke få deres dagpleje: Ville koste 2,7 millioner kroner

- Når vi er en kommune, hvor vi over en bred kam har fået at vide, at vi skal kigge efter pengene på alle grene af vores serviceniveau, så ville det være lidt flot at gå ud at sige, at vi vil lave en stordagpleje i Hylke.

Mangler pasningsmuligheder

Ifølge FOA kommer Skanderborg kommune til at mangle 109 dagplejere i 2030. Og derfor undrer det Emma Perriton, at Hylke ikke må lave en stordagpleje.

- Vi kan ikke forstå, at vi ikke kan få lov til at få pladser til otte børn mere herude. Det er fordi, vi bare. prøver at finde en løsning på at erstatte de dagplejere, som kommunen ikke har haft held med at ansætte herude, siger hun.