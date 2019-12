Forælder til barn i omstridt institution: - Har mistet tilliden til kommunen

Institutionen Stjernehuset i Randers-bydelen Helsted har været gennem den helt store mediemølle, og den ene kritiske historie efter den anden har fyldt i medierne.

Nu håber en af forældrene til et barn i Stjernehuset, at genansættelsen af pædagogmedhjælperen René kan skabe ro.

- Han har fortjent at komme tilbage. Jeg synes, at hele sagen har været for lang, urimelig og uretfærdig, siger Heidi Øgendahl, som har et barn i institutionen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Nyheden om, at den ellers fjernede pædagogmedhjælper alligevel må komme tilbage, kom frem mandag.

- Det håber jeg på kan give ro og en ordentlig afslutning, siger Heidi Øgendahl.

VIDEO: Efter pædagogmedhjælperen René mandag fik tilbudt sit job i Stjernehuset tilbage, har en gruppe byrådsmedlemmer udvist mistillid over for kommunaldirektøren Jesper Kaas Schmidt.

Tillid skal genopbygges

Men man kan tvivle på, om det lykkes. For allerede tirsdag var der igen negativt nyt i kølvandet på de mange historier fra Stjernehuset.

12 byrådsmedlemmer har i et brev til borgmester Torben Hansen (S) udtrykt mistillid til kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt blandt andet for hans håndtering af sagen om den skandaleramte institution.

Tilliden er ikke stor, og den skal bygges op igen. Jeg håber, at lignende sager i fremtiden vil blive grebet helt anderledes an. Heidi Øgendahl, forælder til barn i Stjernehuset

Heller ikke Heidi Øgendahl har fuld tillid til forvaltningen og Randers Kommune.

- Der har været mange fejl fra starten af, og der har manglet åbenhed over for os forældre. Tilliden er ikke stor, og den skal bygges op igen. Jeg håber, at lignende sager i fremtiden vil blive grebet helt anderledes an, siger hun.

Herunder kan du få et overblik over, hvordan sagen startede. Siden har Randers Kommune ansat ny leder i institutionen, og pædagogmedhjælperen fik i går sit job tilbage.

Skarp kritik af kommunaldirektør

Forælderen tror alligevel på en lys fremtid for Stjernehuset. Mere usikkert er det, om der kommer ro på de politiske linjer i Randers.

Brevet sendt til borgmesteren på vegne af 12 byrådsmedlemmer vidner i hvert fald om en skidt samarbejdskultur.

- Vi finder samlet set, at kommunaldirektøren ikke har kompetencerne, viljen og forståelsen til at håndtere denne situation. Vi vil derfor meddele, at vi ikke længere har tillid til kommunaldirektøren, står der blandt andet i brevet.

Det er skrevet på vegne af Christian Brøns, Louise Høeg, Katrine Fruelund, Lars Søgaard, Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Niels Erik Christensen, Anders Henrik Jensen og Jens Peter Hansen, alle Venstre, Frank Nørgaard, Susanne Nielsen og Nick Zimmermann, alle fra Dansk Folkeparti samt Anne Hjortshøj fra Socialdemokratiet.

Efterfølgende har Venstres Christina Kjærsgaard ændret sin mening og følger ikke længere partidisciplinen. Derfor er det altså kun 12 byrådsmedlemmer, der reelt ønsker direktørens afgang.

Jesper Kaas Schmidt kritiseres i hårde vendinger af flere byrådsmedlemmer. De har mistet tilliden til ham. Foto: Randers Kommune

Overrasket borgmester

Borgmester Torben Hansen (S) er uforstående over for sine byrådskollegers henvendelse i brevet.

Den handlingsplan vil ligge klar inden jul. Torben Hansen (S), borgmester, Randers

- Det er nyt for mig. Jeg har 100 procent tillid til vores kommunaldirektør. Randers Kommune er en svær kommune at være kommunaldirektør i. Der er mange politiske udfordringer og det er nødvendigt for kommunaldirektøren at balancere sine synspunkter og sit virke, siger Torben Hansen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg kan konstatere, at de beslutninger byrådet træffer er blevet gennemført i forvaltningen, sådan som det er kommunaldirektørens opgave. Jeg kan også konstatere, at Jesper Kaas Schmidt har genskabt et godt arbejdsforhold mellem personale og ledelse.

VIDEO: Efter René blev pure frifundet af flere instanser, har mange haft en mening om Stjernehuset-sagen. Samfundet kan gøre det bedre, lød det i oktober fra en retsordfører. Indslaget er fra den 21. oktober.

Han vil efter mistillidsvotummet nu sammen med kommunaldirektøren udarbejde en handlingsplan for at genskabe tilliden mellem byråd og den administrative ledelse.

- Den handlingsplan vil ligge klar inden jul, slår Torben Hansen fast.

TV2 ØSTJYLLAND har forgæves forsøgt at få uddybende kommentarer fra borgmesteren.

Konflikter siden 90'erne

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks- Medie og Journalisthøjskole ser med stor alvor på polemikken.

Jeg kan ikke komme i tanke om, at jeg har set noget lignende. Men så længe flertallet i byrådet bakker op omkring kommunaldirektøren, så sidder han på sin post. Roger Buch, kommunalforsker, Danmarks- Medie og Journalisthøjskole

- Der er alvorligt, fordi en kommunaldirektør ikke kun arbejder for borgmesteren eller flertallet. Han arbejder på vegne af hele kommunalbestyrelsen, så det er selvfølgelig en stor udfordring for en kommunaldirektør, når en stor del af kommunalbestyrelsen vender ham ryggen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det her er i virkeligheden nogle konflikter, der har været i gang siden 90'erne. De har bølget op og ned. Embedsværket er også blevet blandet ind. Der er ingen tvivl om, at Randers har et kulturproblem.

Læs også Politiker: Randers Kommune har fejlet i Stjernehuset-sag

Han frygter, at der i lang tid fremover vil være uro på den politiske scene i kommunen, men tror dog også på, at kommunaldirektøren kan overleve stormvejret for nu.

- Det kan han sagtens, men det er da lidt ekstremt den måde, det foregår på, ved at man sender et brev. Det ser man meget sjældent. Jeg kan ikke komme i tanke om, at jeg har set noget lignende. Men så længe flertallet i byrådet bakker op omkring kommunaldirektøren, så sidder han på sin post.