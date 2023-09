Et kig ind i fremtiden: Varmeværk kan indfange 200.000 ton CO2 og sende det på lager

Men for at fange CO2 kræver det et fangstanlæg, og det er dyrt at anlægge.

- At indfange CO2 bliver en kritisk opgave i fremtiden for at sikre, at vi får CO2-udledningen ned. Der har vi med et termisk kraftvarmeværk en samfundsopgave, siger Jesper Møller Larsen til TV2 Østjylland.

Det gør man ved at føre røgen gennem et vådt filter, der består af en kemisk væske, der fanger CO2-molekylerne fra røgen.

I stedet for at udlede CO2 i atmosfæren kan man filtrere CO2-molekylerne fra den røg, der kommer fra for eksempel tung industri og kraftvarmeværker.

- Det er helt afgørende for opfyldelsen af både vores og Europas klimamål, at vi får CO2-fangst og lagring op i fuldskala i Danmark, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) i en pressemeddelelse.

Med den nye politiske aftale, der blev indgået i sidste uge, forventer aftaleparterne at kunne nedbringe Danmarks CO2-udledning med 34 mio. ton ved at sende CO2 ned i undergrunden frem for ud i atmosfæren.

Det er et krav for at få del i puljerne, at man er klar til fuld CO2-fangst og -lagring fra 1. januar 2029. Dette forventes at give tilstrækkelig tid for markedsaktørerne til at idriftsætte værdikæden.

Gennem to puljer ydes der støtte per fanget og lagret ton CO2.

- De tilskud kommer selvfølgelig i spil og kan bruges af små og større leverandører. Så det bliver interessant for os at kigge på, siger Jesper Møller Larsen.

Aftalen afhænger af, at virksomheder byder ind på opgaven. Til gengæld vil de få økonomisk støtte per ton fanget og lagret CO2.

Aftalen om CO2-fangst er et betydeligt bidrag til at opnå Danmarks klimamålsætninger, lyder det fra en ekspert, der samtidig vurderer, at det er teknisk muligt at implementere teknologien på nuværende tidspunkt.

- Det vil skubbe til teknologiudviklingen, og det vil skubbe til udvikling af værdikæder inden for håndtering af CO2. Det kommer vi til at bruge i andre sammenhængene fremadrettet. På den måde er det igangsættende og nyskabende inden for området, siger Lars Ottosen, der er professor og institutleder ved Institut for Kemi og Bioteknologi på Aarhus Universitet, til TV2 Østjylland.

’En unødvendig dyr omgang’

Samtidig peger professor Lars Ottosen dog på, at CO2-fangst er en dyr og energitung løsning.

- Det er en dyr måde at reparere på, hvis ikke man prøver at udbedre skaden på andre fronter. Det bliver man nødt til at arbejde på. Ellers tror jeg, det vil vise at blive en unødvendig dyr omgang i forhold til reduktionsmålene, siger Lars Ottosen.

Derfor understreger han, at det er vigtigt, at man fra politisk side fortsat har fokus på at omstille energisektoren.

- Jeg tror, at CO2-fangst og -lagring er noget, vi kommer til at have. Men perspektivet om, at vi bare installerer noget CO2-indfangningsteknologi, uden at vi kigger på en dybere omstilling - det er en kortsigtet løsning. Derfor er det også vigtigt, at vi ikke taber momentum på den generelle omstilling af energisystemet, fordi vi iværksætter de her initiativer.

Er du bekymret for, at man glemmer den del?

- Det kan jeg reelt godt være en lille smule. Men jeg håber selvfølgelig, at regeringen har en plan for det, så det her ikke kommer til at stå alene, siger Lars Ottosen.

Ikke højere priser til kunderne

Før divisionsdirektør Jesper Møller Larsen vil love, om Verdo vil byde på opgaven, skal der også regnes på, om det kan betale sig for forsyningsselskabet at installere et fangstanlæg, og så skal der være klare rammer for, hvordan CO2’en efterfølgende skal håndteres.