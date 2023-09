Nu bliver det markant dyrere at skrue op for radiatoren

Vi går en vinter i møde, hvor du måske skal ud at investere i et par ekstra strikkede sokker eller en bunke solide stearinlys.

Energikoncernen Kredsløb, der står for varmeforsyningen i hele Aarhus Kommune, meddeler nemlig, at prisen for fjernvarme stiger markant fra den 1. januar.

Det sker efter to år, hvor det på trods af generelle prisstigninger og inflation i samfundsøkonomien er lykkedes at undgå prisstigninger på varmen for at 'skåne kunderne i et ellers meget turbulent år', skriver Kredsløb i en pressemeddelelse.

Når man nu ikke længere skåner kunderne, skyldes det at elprisen er faldet markant.

I 2022 tjente Kredsløb så mange penge på høje elpriser, at det var muligt at holde prisen for varme nede. Når elprisen nu er faldet, skal der i stedet tjenes flere penge på varmen, oplyser Kredsløb.

Derfor stiger prisen med cirka 3300 kroner om året for et standardhus på 130 kvadratmeter, mens det for en gennemsnitslejlighed på 80 kvadratmeter stiger med cirka 1400 kroner.



Havde et overskud på 259 millioner i 2022

Kredsløbs økonomidirektør, Thomas Elgaard, siger i pressemeddelelsen, at han anerkender, at prisstigninger 'ikke er det, kunderne håber på', men at det er uundgåeligt.

Et kig i regnskabet for Kredsløb Holding A/S viser i øvrigt, at foretagendet havde et årsresultat for 2022 med et overskud på 259.188.000 kroner og en egenkapital på 477.574.000 kroner.

I 2021 var årets resultat 20.834.000 kroner, mens det i 2020 var med negativt fortegn - -2.819.000 kroner.

TV2 Østjylland forsøger at få en uddybende kommentar fra Kredsløb.