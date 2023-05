Energikoncern leverer rekordregnskab trods svært år

Ud af en omsætning på 5,4 milliarder kroner kommer 238 millioner af dem ud som overskud efter skat. Det kan Verdo-koncernen med hovedsæde i Randers sætte en streg under for 2022. Det fremgår af en pressemeddelelse fra koncernen torsdag aften.

Jakob Flyvbjerg Christensen, administrerende direktør i Verdo, glæder sig over resultatet.

- Jeg synes, at vi kan være stolte af resultatet. 2022 var på mange måder ekstremernes år. Vi stod nærmest dagligt i situationer, som ingen havde prøvet før. Alligevel lykkedes det at navigere igennem de svære forhold og komme styrket ud på den anden side, siger han ifølge meddelelsen.

Tre gange underskud

Han henviser til, at det langt fra er alle koncernens forretninger, som har vist grønne tal. Tværtimod. Et af de selskaber, som ikke har levet op til forventningerne, er Verdo Teknik, som er Danmarks største operatør inden for gadebelysning.

Også Verdo Elsalg kom ud med et underskud. Her sælger man strøm til slutkunderne.

Ifølge pressemeddelelsen er det de dyre energipriser i 2022, som har været årsag til underskudene.

Et andet hjørne af koncernen, hvor tallene har været i minus, er den del, som leverer energianlæg i hele Europa. Stigende priser og lange leveringstider på komponenter bliver her nævnt som årsager til underskud.

... og to gange overskud

Til gengæld har de kommercielle forretningsområder, Verdo Trading og el-produktionen hos Verdo Produktion, giver overskud. Det er den globale handel med brændsel og overskydende energi fra kraftvarmeværket i Randers, som har været glohede.

- Det viser jo, hvordan de kommercielle forretninger er med til at skabe værdi og på den måde også kan bidrage til udviklingen af de områder, vi forsyner, lyder det fra Jakob Flyvbjerg Christensen.

Overskuddet skal være med til at sætte yderligere skub i den grønne omstilling. Det siger bestyrelsesformand Torben Høeg Bonde.

- Hele energisektoren er under omlægning. Derfor betyder det også meget for os, at vi kommer styrket ud af 2022. Det giver os ganske enkelt bedre muligheder for at træffe de valg, der i sidste ende kommer forbrugerne til gavn. I det lys er jeg glad for resultatet og optimistisk på forbrugernes vegne.