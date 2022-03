Æd en kæmpehotdog og få en særlig titel

Han forsikrer, at det er muligt at få resten af hotdoggen med hjem, hvis man ikke kan spise det hele.

Spis og støt et godt formål

Ifølge ejeren er der to årsager til, at Hos Mormor har lavet hotdog-konkurrencen.

- Det skal være en sjov gimmick, og så ønsker jeg, at en del af indtægterne skal gå til velgørenhed, siger han.

- Mit ønske har været at gøre noget andet. Der er før set konkurrencer, hvor det gælder om at spise mest på en time. Men det er både ubehageligt for deltagere og publikum, siger Thomas Iversen.