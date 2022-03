Hver femte bliver tilbudt stoffer: Rådmand kræver handling

En undersøgelse for Aarhus Kommune viser, at hver femte unge på ungdomsuddannelserne i Aarhus oplevet at blive tilbudt andre stoffer end hash i nattelivet i det seneste år.

Thomas Medom mener, at det er vigtigt at gøre en indsats imod stofsalget, fordi det også giver utryghed og et aggressivt natteliv.

At det skaber utryghed bekræftedes også, da TV2 ØSTJYLLAND for nylig var i det aarhusianske natteliv og talte med unge om de tilbud om stoffer, de oplever.

- Det er ubehageligt. Man vil bare gerne have en sjov aften, og så ved du, at der er stoffer i området. Det gør ikke aftenen god, fortalte Malthe Højer.



En del af indsatsen i øjeblikket er blandt andet restauratørnetværket, der er et samarbejde mellem politiet, restauratører og Aarhus Kommune.

Thomas Medom mener, at oplysningskampagnerne i skolen skal have et servicetjek. Men der er også noget, der tyder på, at indsatsen indtil nu ikke virker.

Det er derfor ifølge rådmanden også tid til at tænke nyt.

- Vi skal også arbejde på nogle af de sociale medieplatforme og kommunikationskanaler, hvor de her ting også foregår, fortæller han.

Han mener, at de unge ved at sige fra og lade være med at købe stoffer, kan være medvirkende til at stoppe narkohandlen i nattelivet. På den måde kan man skabe en modbevægelse, hvor det ikke er sejt at tage de hårde stoffer som kokain, er håbet.

- Jeg tror ikke, at vi kommer stofferne til livs, men det er klart, at der er et omfang her, som jeg synes, vi er nødt til at tage seriøst, og vi er nødt til at træde et skridt op i forhold til vores indsatser, siger Thomas Medom.