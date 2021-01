Videokonsultation med lægen har gjort sit indtog under corona

Mødet med lægen over video giver en fleksibilitet, som for mange kan være nødvendig i en travl hverdag, mener Morten Freil.

Forventer at onlinemødet også vil være en mulighed i fremtiden

I PLO er formand Jørgen Skadborg enig i, at videokonsultationerne er med til at øge tilgængeligheden. Derfor forventer han, at muligheden for at møde lægen over video fortsat vil være der i fremtiden.

- Det er et tilbud, der er kommet for at blive. Og det har en vis berettigelse, for det er en serviceforbedring for nogle patienter, at man kan komme i kontakt med lægen over video uden eksempelvis at skulle tage fri fra arbejde, siger han.