Kan få ny og unik uddannelse i naboby - men det vækker ikke glæde

Der er i forvejen en privat læreruddannelse, som er målrettet friskoler, efterskoler og højskoler på Sydfyn, og den tiltrækker ifølge Kristian Jensen elever fra hele landet.

- Så jeg ser den ikke som en konkurrent til Silkeborg eller Skive, siger han.

Alle skoler burde frigøres

Uddannelseslederen på læreruddannelsen i Silkeborg så gerne, at de nuværende skoler i stedet for fik friere rammer i stedet for at oprette en helt ny skole.

Det forslag er Kristian Jensen aldrig blevet præsenteret for før, men han afviser det ikke. Og uddannelseslederen skal velkommen til at kontakte ham.



- Jeg vil gerne arbejde for at løfte kvaliteten af læreruddannelsen, men jeg tror på mangfoldighed, og jeg tror, at den her uddannelse kan være med til at løfte hele læreruddannelsen - ligesom Den Frie Læreruddannelse i Ollerup har været med til at inspirere folkeskolelæreruddannelsen.