Flere læger lukker for nye patienter i Midtjylland

- Det er ikke nemt at give en enkel forklaring på, men det er sådan, at man forsøger ikke at åbne for meget op - især i Aarhus-området, fortæller Henrik Idriss Kise til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Der er tilflytning til Aarhus hele tiden, og så er det et spørgsmål om, hvor meget kapacitet man vil udbyde, og der har man den opfattelse, at hvis man lukker for meget op i Aarhus, bliver det endnu sværere at få læger til andre områder.

Dette samme gælder i Odder kommune.

- Regionen holder på kapaciteten for ikke at bruge alle lægerne, hvor det er populært at være, siger han.