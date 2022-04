Verdammt - selv kylling og rotter kunne ikke lokke ørnen ned

Da de danske falkonerer torsdag forsøgte at lokke havørnen ned på jorden, virkede det til, at den havde fået noget at spise, hvilket gjorde lokkemaden ganske ubrugelig.

Derfor har Morten Stricker en klar opfordring til alle dem, der er nysgerrige efter at komme tæt på den i europæisk sammenhæng sjældne fugl.

- Vores vigtigste besked er, at folk skal lade være med at fodre ham. Vi er godt klar over, at det er en spændende fugl at se, men vi vil gerne bede folk om at holde lidt afstand, så de tyske falkonerer kan få lidt arbejdsro, siger Morten Stricker, der vurderer, at de så nok skal få ørnen fanget inden for et par dage.