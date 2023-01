Varsel om voldsomt vejr aflyser tog

Fastgør løse genstande

Det voldsomme vejr skyldes et lavtryk lige vest for Skotland, der intensiveres, mens det bevæger sig mod øst og ventes at ligge over Vendsyssel og Skagerrak søndag eftermiddag.



Den kraftige vind giver øget risiko for nedfaldne teglsten og andre flyvende genstande. Folk anbefales derfor at fastgøre ting som trampoliner og havemøbler.



Derudover kan vejret også påvirke broer, der må lukke for vindfølsomme køretøjer, samt færgeafgange.

Sammen med vinden kommer også en del regn, som kan give forhøjet vandstand.