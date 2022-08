Stigende priser: Tre ud af fire skruer ned for forbruget

De historisk stigende priser og inflation får rigtig mange østjyder til at spare.

Og ifølge en afstemning på TV2 ØSTJYLLANDS Instagram kan 96 procent af østjyderne mærke prisstigningerne. Fire procent svarer nej til "Mærker du de stigende priser?"

Det betyder, at også langt de fleste forsøger at skrue ned for forbruget.