Cheføkonom: - Danskernes købekraft udhules

Faldet i realløn er ifølge Erik Bjørsted samtidig også større, end noget lønmodtagerne har oplevet de seneste årtier.

- Reallønnen falder og danskernes købekraft udhules. Det er kun sket få gange i historien, skriver han i en analyse.

- Men som om det ikke var slemt nok, så er faldet i reallønnen også meget kraftigere, end vi har set før. Alene i andet kvartal er reallønnen faldet med næsten fire procent. Et så stort fald har vi aldrig før registreret i vores data, som går tilbage til 1994.

På Twitter skriver Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, at de privatansatte lønmodtageres realløn "er sat fire år tilbage".

Privatøkonom i Arbejdernes Erhvervsbank Brian Friis Helmer skriver i en analyse, at det næsten ikke kan undgå at påvirke husholdningerne, at der deres lønninger rækker kortere.

- Det gør pivondt og kan ikke undgå at påvirke privatforbruget hos mange danske familier, skriver han i en analyse og peger samtidig på, at der egentlig på overfladen var grund til, at lønningerne burde stige.

- Dagens tal viser en ganske overraskende udvikling i lønningerne. Beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden er lav, stadig mange nye stillingsopslag og meldinger om mangel på arbejdskraft.

- Det giver alt sammen grobund for højere lønninger, men det stik modsatte er sket i andet kvartal, hvor lønudviklingen går tilbage i forhold til første kvartal.

Selv om det måske kan ærgre lønmodtagerne, at lønningerne ikke er steget mere og dermed følger priserne lidt bedre, kan det måske vise sig at være meget fornuftigt ifølge Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen.

- En mere eksplosiv stigning i lønningerne kunne tyde på, at en omfattende overophedning af arbejdsmarkedet var undervejs, lyder hans analyse af DA's tal.

- Det kunne lune i økonomien på kort sigt, men ville på den lidt længere bane føre til en større og mere omfattende nedtur.

- Derfor kan man godt hive lidt i klaphatten her til morgen, hvor det igen bliver bekræftet, at arbejdsmarkedet er bomstærkt, men altså ikke overophedet.

- Vi kan dog ikke helt begrave risikoen for det scenarie, da alle ingredienserne til en overophedning fortsat er til stede. Det gælder både en meget lav arbejdsløshed og en tårnhøj inflation.