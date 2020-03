Se billederne: Livet i Østjylland sat på pause

Efter statsminister Mette Frederiksen og regeringen har besluttet, at storcentre, restauranter, barer og andre samlingssteder skal holde lukket, er der blevet stille i Østjylland.

Fra kl. 10 måtte stederne ikke længere byde kunderne indenfor, og det kunne ses.

Fotograf Bo Amstrup har fanget eksempler i Randers og Aarhus, som var underlig tom i dag.

Der var usædvanlig få biler i kø til Molslinjens afgange fra Aarhus Havn. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

På Rådhustorvet Randers plejer der sædvanligvis at være en gennemstrømning af mennesker på de fleste tidspunkter af døgnet. Men ikke i dag. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Ofte er Storcenter Nord et yndet udflugtsmål for mange aarhusianere, men onsdag var her anderledes stille. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Randers Storcenter er lukket ned, og de lange gange var i dag spøgelsesagtigt tomme. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Parkeringspladsen foran Randers Storcenter plejer at være godt fyldt, men nu er det i den grad muligt at finde et sted at holde bilen. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Stolene er stablet, og der er lukkede døre i det randrusianske storcenter. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Også på vejene er der mere tomt end normalt. Rastepladsen Gudenå var forbavsende tom i dag.