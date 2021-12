Sådan undgår du lange testkøer op til jul

Hvad er i dine øjne en acceptabel ventetid?

- Jeg synes selv, det er irriterende, hvis man skal vente mere end 30-45 minutter. Så jeg opfordrer selvfølgelig til, at man besøger testcenterne på ydertidspunkterne, hvis man har mulighed for det, da der plejer at være kortere ventetid der, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland.

- Så jeg håber på, at danskerne og midtjyderne vil sprede deres test udover de kommende dage for at undgå lange køer.

Også mulighed for hjemmetest

Udover de testmuligheder, det offentlige stiller til rådighed, kan man også teste sig selv. Og den mulighed anbefaler Anders Kühnau også.

- Jeg vil gerne slå et slag for hjemmetesten. Man kan gå ned på apoteket og købe en hjemmetest, og så kan man foretage den derhjemme og ro og mag og uden kø, siger han.

Anbefaler I stadig, at det kun er personer, der har symptomer, eller er nærkontakt, der bruger PCR-testene?

- Ja, hvis man bare skal have taget en test for en sikkerheds skyld og ikke har symptomer eller været i nærheden af en med coronasmitte, så kan man klare sig med en hjemmetest eller en hurtigtest. Der anbefaler vi ikke, at man tager en PCR-test, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland.

