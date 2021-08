Restriktion ophæves: Her skal du ikke længere holde afstand

Ud over butikker, frisører og forlystelsesparker er der tale om alt fra lege- og badelande, konferencesteder, dyrskuer, markeder, messer og alle øvrige liberale erhverv, der nu ikke længere behøver at få kunderne til at holde afstand.



- Det glæder mig meget, at hverdagen vender tilbage ude i erhvervslivet. Det er et afgørende vendepunkt ikke alene for virksomhederne, men for os alle. Nu kan vi komme i Tivoli, i badeland og meget andet uden at skulle tænke på arealkrav, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S) i meddelelsen.