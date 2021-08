Mundbind udfases: Lørdag er det slut flere steder

Kravet om mundbind skulle oprindeligt være ophævet 1. september, men det sker lidt tidligere, fordi Sundhedsstyrelsen i denne uge fjernede anbefalingen om at holde en meters afstand mellem hinanden i det offentlige rum.

- Vi har haft kravet om mundbind, når man stiger ind og ud, fordi det kunne være svært at holde afstand. Men når afstandskravet ikke længere er der, har vi valgt at ophæve allerede nu, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

I lufthavne og på fly gælder kravet stadig.

- Der gælder internationale regler i luftfarten, og for ikke at skabe forvirringer og misforståelser har vi valgt, at kravet om mundbind fortsat gælder med indenrigsflyvninger, så det er ensartet på tværs af landegrænser, siger Benny Engelbrecht .