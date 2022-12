Rema 1000 overtager konkurrent

Den tyske dagligvarekæde Aldi trækker sig fra det danske marked. Rema 1000 overtager 114 af Aldis 188 butikker i Danmark, skriver Rema 1000 i pressemeddelelse.

Aldi lukker eller sælger de resterende butikker i løbet af 2023.

Beslutningen er taget som led i en transformationsstrategi, hvor man vil fokusere på de øvrige otte markeder i Europa, hvor Aldi oplever stor vækst og "ser et langsigtet potentiale", lyder det i pressemeddelelsen.

- Aldi åbnede i Danmark i 1977 som den første discountkæde inden for dagligvarer og tjente som en kæmpe inspiration for vores ejer, Odd Reitan, da han åbnede den første REMA i Trondhjem i 1979.

- Så det er med lige dele ydmyghed og stolthed, at vi nu får lov at bære fanen videre, siger Henrik Burkal, administrerende direktør i Rema 1000 Danmark.

Med opkøbet bliver det muligt for Rema 1000 at oprette flere butikker rundt om i landet.

- Nødvendig beslutning

Finn Tang, der er administrerende direktør for Aldi Danmark kalder det en "vanskelig men nødvendig strategisk beslutning" at forlade det danske marked.

- Det er en beklagelig beslutning for mange af vores loyale og dygtige medarbejdere, som udgør rygraden i Aldis danske forretning, og vi vil gøre vores yderste for at sikre dem den bedst tænkelige fremtid, siger han.

Cirka 1600 af Aldis 2800 danske medarbejdere overgår til Rema 1000 som led i opkøbet. Bliver nogle af de butikker, der ikke er blevet opkøbt, opkøbt af andre butikker, vil endnu flere medarbejdere kunne få et job der, hedder det i pressemeddelelsen.

Desuden bliver der oprettet en jobbørs for Aldi-medarbejdere, der ikke bliver overført til Rema.

De 114 butikker, der er omfattet af opkøbet, vil forblive åbne, ind til overgangen til Rema 1000. Overtagelsen er betinget af, at konkurrencemyndighederne godkender opkøbet.

Rema 1000 har hovedsæde i Horsens.