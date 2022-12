Stor kæde dropper tilbudsavisen

Der bliver fra nytår en tilbudsavis mindre i de østjyske postkasser. Supermarkedskæden Lidl dropper den fysiske papiravis, efter at den samme manøvre blev gennemført med succes i København.

Kæden kører forsøget fra uge et til otte, inden det besluttes, om det skal være permanent.

- Der er selvfølgelig mange overvejelser i spil, men vi ser, at flere og flere af vores aarhusianske kunder vælger den trykte tilbudsavis fra og tyer til de digitale løsninger, siger Rasmus Pape, indkøbs- og marketingdirektør i Lidl Danmark.

Avisen droppes for at spare miljøet for papir til tryksagerne.