To ud af tre butikker står tomme: - Centret er på en katastrofekurs

Han garanterer, at Føtex ikke lukker, og at man derimod bakker op om de initiativer, der kommer, velvidende at lige nu er der mange butikker, der lukker.

- Det skal man ikke gå mange skridt rundt i centret for at se, siger varehuschefen.

- Det er klart for enhver, at City Vest har sine udfordringer, som det ser ud pt. Jeg ved, at der er ved at blive lagt en god udviklingsplan for City Vest, og jeg venter lige så spændt som alle andre på, at Danske Shoppingcentre melder noget mere konkret ud, siger Niels Gårde.