Nu bekræfter kendt byggematador dialog om storcenter

Kunde om boligrygter: Det er næsten det eneste realistiske

Der florerer mange rygter i området, når snakken går på City Vests fremtid. Sven Felsby har boet i Brabrand i over 25 år og har kunnet følge med i den triste udvikling i centeret.

- Jeg forestiller mig, at der er et stort økonomisk incitament til at bygge boliger i stedet for butikker. Og hvis det er det, man vil, giver det mening, at der ikke bliver gjort mere for at sørge for, at lejerne kan betale deres husleje og holde butikkerne åbne, siger Sven Felsby.

- Det er kun gisninger. Men på den anden side er det i mine øjne den eneste mulige tolkning på, at det er gået, som det er, siger han.

Han handler selv mest i Føtex og slagterbutikken, men bruger også boghandleren, cykelsmeden og apoteket.

- Det vil være et tab for mig, hvis butikkerne lukker. Jeg er med på, at i disse nethandel-tider er det ikke alle butikker, der kan overleve. Men jeg håber, kommunen vil kæmpe for at bevare noget butiksliv, siger Sven Felsby.

Endnu ingen ændringer i lokalplanen

Lokalplanen for området siger, at City Vest-grunden skal bruges til erhverv.

Og indtil videre er der ikke kommet nogen anmodninger om ændringer af lokalplanen for City Vest-grunden, oplyser Eva Møller Sørensen, planchef i Aarhus Kommune.

Hvis der eksempelvis skal opføres boliger på grunden, vil det efter alt at dømme kræve en ændring af såvel lokalplan som kommuneplan. Det er en stor proces, der ifølge Eva Møller Sørensen også må forventes at tage lang tid.