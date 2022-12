Pynt uden penge: Gabriella laver skrald til stjerner

Stigende priser på mad og energi har efterladt flere med færre penge til julen. Men det behøver ikke gå ud over pynten.

For noget af det bedste kan findes i skraldespanden, mener Gabriella Holm, der er kreativ udvikler.

Toiletruller kan nemlig tage form som både stjerner, bolcher og julelys.

- Når jeg sidder med det, bliver jeg mere imponeret over mig selv og synes, det er federe, fordi jeg bruger nogle materialer, der var grimme og ubrugelige til at starte med, men ender med at blive megaflotte, siger Gabriella Holm.