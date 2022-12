Pia droppede jobbet - nu lever hun af sin hobby

Håndarbejde og juletid hænger godt sammen, mener Pia H. H. Johannesen, der har en fortid som lærer, inden hun gik all in på sin kreative virksomhed.

- Julen er et tidspunkt, hvor man begynder at køre lidt ned i tempo, og julepynten er det, der skaber rammerne for det hyggelige julehjem. Det at skabe noget, der kan komme op og pynte og gøre hjemmet varmt, skaber en julemagi hos os alle sammen, siger hun.