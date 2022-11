Malene elsker at gå amok i julelys: - Jeg frygter udskamning

Malene Hjort Strand og hendes mand elsker jul. Og de elsker alle former for lysende julepynt.

- Vi går normalt lidt amok i lyskæder til jul, for jeg elsker julen overalt. Men jeg frygtede at blive udskammet, for vi vil jo helst ikke træde nogen over tæerne og have, at vores naboer tænker, 'Hold kæft mand, har de slet ikke fattet, at vi er midt i en energikrise,' siger Malene Hjort Strand.

Hun og hendes mand flyttede til Hatting ved Horsens for halvandet år siden, og første jul i eget hus blev market med en ordentlig omgang julelys.

Pynten bestod af 25 lyskæder, et lysende rensdyr med en lille slæde, et mor-rensdyr med et baby-rensdyr, lystræer, en projektor, der lyser snefnug på husmuren, lysende klokker ovenpå carporten, et grønt lysende juletræ og lysende hvide og røde slikstokke langs flisegangen.