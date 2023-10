Politikere reagerer: - Det er ufatteligt trist

Sådan lyder det fra Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ovenpå at have set den nye dokumentar: "Hvem skal redde Alex" , som skildrer den 30 årige hjemløse kvinde Alex Balógh's situation.

- Vi er i gang med at se på, hvordan vi kan skabe noget mere værdighed for de mest socialt udsatte, og det betyder også, at man ikke skal løbe mellem mange forskellige sagsbehandlere. Der er behov for en indsats, der går mere på tværs på socialområdet, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Personer som Alex Balógh, der både har problemer med psykiske sygdom og misbrug, er lige nu svære for vores system at hjælpe på den rigtige måde, sådan lyder det i dag fra Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Det er virkelig en hjerteskærende situation. Jeg er rystet over, at situationen er så gral, siger Kirsten Normann Andersen.

Meget komplekst eller helt åbenlyst?

At regeringen endnu ikke er nået i mål med den løsning skyldes ifølge Social- og Boligministeren, at det er et meget komplekst område.

- Det er et langt, sejt træk, der skal til. Vores samfund har aldrig kunne gribe den her gruppe af borgere, så man må ikke tro, at vi hurtigt kan løse det. Det er meget komplekst, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Men spørger man Kirsten Normann Andersen, behøver det ikke at være så svært.

- Det er håbløst, at instanserne indbyrdes skændes om, hvem der har ansvaret for en given patient. Nogen skal bare gribe Alex. Det er jo åbenlyst, at det handler om at sørge for en seng, hun kan sove i, og en bostøtte som kan støtte hende i hverdagen, siger Kirsten Normann Andersen.

Men det er jo en meget kompleks situation, man ikke bare lige kan løse med et fingerknips, bliver du ikke nødt til at væbne dig med tålmodighed?

- Det er alt for alvorligt til, at jeg skal have tålmodighed. Det er simpelthen ikke mere komplekst. Ingen psykiatriske patienter skal udskrives til gaden, siger Kirsten Normann Andersen.