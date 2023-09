Speciallæge: Alex kan få et godt og værdigt liv

Lige nu er Alex udsat i ekstrem grad. Hun risikerer at dø af en overdosis på grund af det massive indtag af piller, eller fordi hun ender i en ulykke, men kommer der styr på situationen, kan hun få et relativt normalt liv, lyder vurderingen.

- Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg har adskillige eksempler på patienter, som har været indlagt i årevis, men ikke har noget som helst behov for psykiatrisk hjælp i dag, fortæller han.

Skal have et sted at bo

Alex selv giver udtryk for at hun først og fremmest gerne vil have et sted at bo, hun vil gerne ud af sin afhængighed og på sigt have et job.

Ifølge Kenneth Brandt Hansen er hjemløsheden da også den første og største udfordring, der skal løses, da det er afgørende for, at de øvrige ting kan lykkes.

- Du kan jo ikke have en hverdag, hvis ikke du har et sted at bo. Hvis du ikke har et køleskab og en seng, hvis hver eneste dag handler om; skal jeg sove der, eller der, eller skal jeg sove under en bro? Og risikerer jeg så at få stjålet mine ting? Så kan du ikke arbejde psykoterapeutisk med det liv, du har haft. Du kan jo ikke forholde dig til abstrakte begreber og reflektere over dybere psykodynamiske ting, hvis ikke du får noget at spise, siger han.