Hans og Birgit adopterede Alex - da hun var 11 år flyttede hun hjemmefra

Men som TV2 Østjylland de seneste dage har fortalt, viste det sig, at den fireårige pige havde været udsat for massivt omsorgssvigt, og som årene gik, stod det klart, at forældrene stod magtesløse overfor de store udfordringer, Alex kæmpede med.

- Hun har været alt for mange steder. Hun er blevet kastebold i alt for mange tilbud, og der har været forskellige typer af fagfolk inde over. Vi har oplevet et kæmpe skift af ansatte i familieafdelingen i kommunen, fortæller Birgit Gundersen.

- Vi har jo organiseret det sådan, at ansvaret for at løse forskellige problemer ligger forskellige steder. Og tydeligt er det jo, at løsningen af psykiatriske behandlingsbehov, det skal foregå i regionerne, mens sociale problemer skal man have løst hos kommunen. Det vil sige, at når en borger har brug for hjælp til flere forskellige ting, så er det svært for borgerne at få en helhedsløsning, siger Eva Naur.

Efter 26 år i Danmark har deres datter kun fået det værre, og de har svært ved at se, hvad de selv eller Alex kan gøre, for at hun skal få det bedre herfra.

- Der vil faktisk være steder, hvor man siger, vi kan ikke hjælpe dig med det her problem, før du har fået løst et af de andre problemer. Så går man ind ad den næste dør og siger, at jeg skal have løst det her problem. Så siger de, at vi kan se, at du også har et tredje problem, det skal du have løst først. Så går man til den tredje instans og får at vide, at du skal lige have løst dit første problem først, forklarer Eva Naur om den onde cirkel Alex er endt i.

Det risikerer at skabe mistillid til systemet og borgerens tro på, at han eller hun reelt kan få løst sine problemer.

- På den måde kan man som borger stå med en kæmpe udfordring. For når de professionelle ikke kan løse borgerens problemer, så er det jo svært at tro, at den borger, der har massive udfordringer, selv kan gøre det, siger hun.