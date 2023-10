Alex er stadig hjemløs: - Der sker intet

Gadeteamet i Aarhus Kommune er løbende i kontakt med Alex, som i perioder også opholder sig som gæst på ét af Aarhus Kommunes specialtilbud.

Fokus i den nuværende kontakt og indsats er at motivere Alex til et ophold på et døgntilbud, som har de rette faglige kompetencer til at kunne give Alex den hjælp og støtte, som hun har brug for i hverdagen.

På sigt kan det ikke udelukkes, at Alex - med den rette hjælp og støtte - kan bo i egen bolig. Men på nuværende tidspunkt er det Aarhus Kommunes vurdering, at denne løsning hverken er mulig eller hensigtsmæssig.

Borgere med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed kan modtage hjælp og indsatser fra Aarhus Kommune. Hvilken afdeling, man modtager hjælpen og indsatsen fra, er aldersbestemt og skiller ved 30 år.

Objektivt set skulle der været sket et skift fra en afdeling til en anden for Alex allerede i februar 2023.

Da det har været Aarhus Kommunes ønske at sikre den bedste overgang for Alex, har vi valgt at fastholde kontakten til den sagsbehandler - som Alex kender og har haft gennem tiden - i en længere overgangsperiode.

Det vil dog inden for nærmeste fremtid blive aktuelt, at Alex får en ny sagsbehandler. Når det sker, vil vi sikre, at Alex bliver informeret herom.

Skift af sagsbehandler har og får ingen indflydelse på den kontakt, der er med Alex via Gadeteamet, som hun kan komme i kontakt med døgnet rundt.

Hvad angår Alex´ ønsker om at få tilknyttet en mentor, så er Aarhus Kommune i dialog med én, der i forvejen har kendskab til Alex, og som måske kan være en mulighed. Desuden forsøger vi at få kontakt til én, som Alex selv har nævnt som en mulig mentor. Det er vi ikke lykkedes med - endnu - men det vil vi fortsat arbejde på.