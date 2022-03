Overblik: Her er der styr på beskyttelsesrum - og her er der ikke

Der skal samles information

Også Horsens Kommune har ovenpå de seneste dages udmeldinger, sat gang i at danne sig et overblik over kommunens beskyttelsesrum.

Det oplyser kommunikationschef Lars Bjørn til TV2 ØSTJYLLAND, der i dag ikke har tal på det. Der skal lige samles information fra en stak ringbind, fortæller han.

I Aarhus har man nogenlunde styr på antallet. Thorbjørn Jørgensen, beredskabsinspektør ved Østjyllands Brandvæsen, oplyser, at der findes omkring 275 betondækningsgrave i kommunen, 20-25 kombinerede offentlige beskyttelsesrum (for eksempel parkeringskældre) og en lang række sikringsrum (boligblokke, børnehaver mv.). De kan ifølge Thorbjørn Jørgensen gøres klar inden for et par dage.

Til gengæld har han ikke klart overblik over, hvordan det ser ud i Skanderborg og Samsø kommuner.

Liste skal valideres

I Silkeborg Kommune er det Midtjysk Brand & Redning, som står for overblikket. Her har man kunnet trække en liste over sikringsrum, som er baseret på historiske BBR-oplysninger. I den forbindelse oplyser Midtjysk Brand & Redning, at man i den kommende tid vil validere listen, hvorfor den kan risikere at ændre sig.