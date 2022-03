Ukrainsk familie er kommet i sikkerhed i Horsens

Det er Katja Romanchuk og hendes to børn, som nu er i sikkerhed ved hendes svoger, Oleg Romanchuk, der har boet ti år i Danmark.

- Det er meget emotionelt at tale om, det er meget svært for hende, oversætter svogeren for den berørte Katja Romanchuk.

Hjembyen bombet

Hun er flygtet fra byen Borodyanka mellem Kyiv og Belarus, og det var ikke svært for svogeren at forudse, at den lå på russernes færd mod hovedstaden. Derfor fik han arrangeret turen til Danmark.