Nyt samarbejde: Kommuner hælder penge i havet

Havmiljøet i de indre danske farvande er presset. Meget presset endda.

Sådan har bedømmelsen lydt fra flere sider - og også om forvandet ud for Østjylland.

Så nu er seks østjyske kommuner med kyststrækning langs Kattegat gået sammen for at gøre noget godt for dyr og planter i havet.

- Det er et ønske om at gøre en fælles indsats for at forbedre biodiversiteten, fortæller Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S).