3D-printede rev skal hjælpe truet fiskeart

Hvert rev er støbt af sand samt en blanding af vulkansk aske og cement. De vejer mellem 200 og 550 kilo. Materialerne er udvalgt, så de ikke skader miljøet, forklarer havbiologen.

Ørsted har tidligere etableret 24 stenrev ved vindmølleparken. De er i dag ifølge energikoncernen fyldt med liv.

Håbet er, at det også vil ske med de 3D-printede af slagsen.

- Vi vil følge projektet over de næste par år. Allerede om et halvt års tid skal vi ud at se, hvordan det står til. Men jeg tør næsten lægge hovedet på blokken allerede nu og sige, at det ikke varer længe, inden at naturen flytter ind i revene, siger Thomas Kirk Sørensen.