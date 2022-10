Kommune forbyder vask af både: - Det giver slet ingen mening

Ifølge Silkeborg Kommune handler det om, at kommunen ikke må konkurrere med private aktører om bådvask. Så når hverken motorbådsforeningen eller kommunen vil etablere og drive en vaskeplads, så lyder kommunens anbefaling i stedet:

- Motorbådsklubben og de enkelte bådejere må derfor indgå aftaler med eksisterende vaskepladser eller vaskehaller, og sejle eller transportere bådene derhen, når bådene skal vakses, slibes eller males.

Kan I så ikke bare gøre det?

- Der er vist kun en anden vaskeplads i sø-systemet. Det er sejlklubbens og deres kran kan ikke løfte vores både. Og så er det jo deres vaskeplads, siger Dennis Andersen.

Forskellige andre løsningsforslag har ifølge Dennis Andersen være lagt på bordet, men uden at parterne er blevet enige.

Ny maling

Dennis Andersen mener slet ikke, det er relevant at diskutere andre løsninger for en vaskeplads ved Indelukket. Han mener slet ikke, at kommunen har bevist, at giftstofferne stammer fra både, som ligger på bådpladserne i dag.

- Der har været både her i hundrede år. Der er ingen beviser for, at stofferne stammer fra både, der ligger her i dag.

- Vi snakker om stoffer, der ikke har været at finde i bådmaling de sidste mange år. Når man sejler i ferskvand, skal man bruge biocidfri bundmaling, fordi den ikke er skadelig for vandmiljøet. Så jeg har simpelthen til gode at se, at der overhovedet er et miljøproblem, som det er i dag.

- Vi er outdoor mennesker. Vi bruger jo naturen og miljøet. Der er ikke noget, vi hellere vil end passe på naturen, siger han.

Dennis Andersen har været i kontakt med forskellige kommunalpolitikere, som han håber, vil løfte sagen op til en diskussion i byrådet.